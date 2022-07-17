اشتباكات مسلحة وإصابة شابين خلال مواجهات شمال الضفة

أصيب، اليوم الأحد، مواطنان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصفتا بالبسيطة، ونقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة أصوات إطلاق نار كثيفة تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال المدينة.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال الحي، في الأطراف السفلية، وصفت إصابتهما بالبسيطة، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً ونفذت اعتقالات في المدينة، عرف منهم الشاب طارق عبد الرازق.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، ما بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء الحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين 649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة.

وأكد المركز أن الضفة لا تزال تشهد حالة من تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من “العنفوان الثوري” ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين