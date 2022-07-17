حلايقة تدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى اليوم

دعت النائب سميرة حلايقة أبناء شعبنا وفي مقدمتهم المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد اليوم الأحد.

وقالت حلايقة، في تصريح صحفي، إن حماية المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين هو واجب على كل مسلم حر بالغ وليس فقط على سكان القدس.

وأشارت إلى أن الدعوات التي يطلقها المستوطنين لاقتحام مركزي اليوم الأحد ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الحرب التي تشن ضد الأقصى والمرابطين لتنفيذ خطة هدم الأقصى وبناء الهيكل.

وشددت حلايقة على أن التصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التهويدية للمسجد الأقصى أصبح لزاما على الفلسطينيين خاصة، والمسلمين عامة.

وأطلقت جماعات الهيكل المزعوم دعوات لاقتحام الأقصى اليوم، تزامناً مع ما يسمى صيام "السابع عشر من تموز"، والذي يصوم فيه اليهود استذكاراً لخمس مصائب حلت بهم، منها تدمير ألواح التوراة واختراق أسوار القدس، قبل تدمير الهيكل، وفق روايتهم التاريخية المزعومة.

ودعا نشطاء ورموز مقدسية، إلى مواصلة التصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى، وإحباط دعوتهم الأخيرة بخصوص تنظيم اقتحام مركزي الأحد.

وقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات إن الرباط في الأقصى، يجب أن يكون من أولويات الإنسان المقدسي والفلسطيني.

وأوضح بكيرات أن التحديات الكبيرة والمخاطر العظيمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، بفعل مخططات الاحتلال ومستوطنيه، تدفعنا إلى التصدي الدائم لهذه المخططات.

ولفت إلى أن حالة الوعي لدى المقدسيين تتنامى أمام تصاعد مخاطر التهويد في الأقصى، إلى جانب ثبات المرابطين وتحديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين.

وتتواصل الدعوات للرباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرحال إليه وإعماره، في ظل الاستهداف المتواصل له، ومخططات الاحتلال التهويدية، وتهديدات الحفريات.

المصدر / فلسطين أون لاين