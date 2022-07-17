فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران تفرض عقوبات على 61 أمريكيا

بعد 110 أعوام.. الأولمبية الدولية تعترف بانتصار رياضي

هنية يشارك في ملتقى طلائع شباب العالم الإسلامي في إسطنبول

بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين شمال قطاع غزة

البيان الختامي لبعثة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

دعوات لتكثيف الرباط والتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى يوم غد الأحد

كيف نتجنب انتقال الأمراض الوراثية إلى الأطفال؟

غانتس يقرر تجميد 1500 تصريح عمل لسكان غزة

الاحتلال يقصف غزة بـ16 طنًّا من القنابل صباح اليوم

سكان الدول العربية يشهدون "القمر العملاق".. ماذا تعرف عنه؟

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

بعد 110 أعوام.. الأولمبية الدولية تعترف بانتصار رياضي

17 يوليو 2022 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
...
بعد 110 أعوام أعلن الانتصار الرياضي

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اعتبار الرياضي الأميركي جيم ثورب بطلا في منافسات العشاري والخماسي ببطولة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1912.

وكان جيم ثورب واحدا من أفضل الرياضيين بالولايات المتحدة في النصف الأول من القرن الـ20، قبل أن يتم إلغاء إنجازه الأولمبي بسبب تلقيه مبلغ 25 دولارا مقابل اللعب مع أحد الفرق المتواضعة في رياضة البيسبول.

وكان تلقي ثورب أموالا يعني أنه محترف، وهو الأمر الذي كان ينتهك قواعد الهواة الصارمة في ذلك الوقت.

وتلقى ثورب عرضا لدى عودته إلى نيويورك قادما من ستوكهولم، واعترف بتلقي الأموال، وتم تجاهل مطالباته بالتساهل في العقوبات الموقعة عليه، ومارس لاحقا البيسبول وكرة القدم الأميركية، وحقق رقمه القياسي في العشاري عام 1948.

وتوفي ثورب بأزمة قلبية عام 1953.

وأجرت اللجنة الأولمبية تغييرا، واعتبرت ثورب فائزا في منافسات العشاري بعد 110 أعوام، وذلك بعد موافقة اللجنتين النرويجية والسويدية.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "نرحب بالوصول إلى حل، كان ذلك موقفا فريدا من نوعه واستثنائيا، وقد تم التعامل معه بطريقة غير عادية من اللجان الأولمبية الوطنية المعنية بالأمر".

المصدر / وكالات
#أميركا #الأولمبية الدولية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة