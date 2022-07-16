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بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين شمال قطاع غزة

16 يوليو 2022 . الساعة 23:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

لاحقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة وسط إطلاق للنار وقنابل الإنارة، وفتحت خراطيم المياه العادمة تجاههم.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدتي جباليا وبيت لاهيا شمالا وسط إطلاق للنار وقنابل الإنارة وفتحت خراطيم المياه العادمة تجاهها وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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