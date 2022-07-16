غانتس يقرر تجميد 1500 تصريح عمل لسكان غزة

قرر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تجميد حصة 1500 تصريح عمل لسكان قطاع غزة تم الإعلان عنهم مؤخرًا في أعقاب تقييم التوتر مع القطاع.

وقالت القناة 13 العبرية إنه "بعد تقييم أمني، قرر وزير الحرب بني غانتس تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 1500 الأسبوع الماضي، ردا على إطلاق الصواريخ من غزة".

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن حاجز “ايرز” سيبقى مفتوحًا.

وكان جيش الاحتلال قد زعم الليلة الماضية، إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب عسقلان، قبل أن تشنّ طائراته الحربية سلسلة غارات على مواقع بالقطاع.





المصدر / فلسطين أون لاين