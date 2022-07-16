سكان الدول العربية يشهدون "القمر العملاق".. ماذا تعرف عنه؟

شهد سكان الدول العربية، أكبر وأسطع قمر يمكن رؤيته هذا العام، الذي يطلق عليه الأمريكيون الأصليون اسم "قمر الغزال"، وفقا لـ"بي بي سي".

ويُصنّف قمر ذي الحجة، أو قمر الغزال، بأنه قمر عملاق على غرار "قمر الفراولة"، الذي ظهر الشهر الماضي، لأنّ الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة في مداره من الأرض، وهو ما يجعله يظهر أكبر وأسطع للناظرين.

وأول من أطلق اسم القمر العملاق على بدر شهر تموز/يوليو هو العالم الفلكي ريتشارد نول في 1979.

ويُعرف مدار القمر حول الأرض بأنه بيضاوي، أي أنّ بُعد القمر عن الأرض في تغيُّر مستمر.

وتقول خبيرة علم الفلك في المرصد الملكي في غرينيتش، تانيا دي ساليس ماركيز، إنّ البدر في نقطة الحضيض القمري يظهر أكبر بنسبة 14 في المئة وأسطع بنسبة 30 في المئة، مقارنة بوجوده في نقطة الأوج، التي هي أبعد نقطة عنا في مداره.

وأضافت أنّ القمر يظهر أكبر أكثر في لحظة طلوعه بسبب الخداع البصري، المُسمّى "وهم القمر".

وتقول وكالة ناسا في الولايات المتحدة إنّ القمر أُطلق عليه اسم "قمر الغزال"، من قِبل الأمريكيين الأصليين لأنّ ظهوره يتزامن مع اكتمال قرون الغزال.

وتذكر ناسا أنّ فترة تموز/يوليو تُمثّل أيضًا اكتمال القمر عند الهندوس والبوذيين واليابانيين، الذين يحتفلون فيها بتصفية الأذهان والابتهال إلى الآلهة.





المصدر / فلسطين أون لاين