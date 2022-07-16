فلسطين أون لاين

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وفد وطني وشعبي يزور عائلة دردونة شمال غزة

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بالصور وفد وطني وشعبي يزور عائلة دردونة شمال غزة

16 يوليو 2022 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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قالت الفصائل الفلسطينية في محافظة شمال غزة إن وفدا وطنيا وشعبيا كبيرا ضم العشرات من قادة الفصائل والمجتمع والوجهاء والمخاتير زار عائلة دردونة في منطقة جباليا.

أوضحت في تصريح صحفي أن الوفد أعرب عن تضامنه الكامل مع العائلة المكلومة، وعن رفضه واستنكاره للجريمة البشعة التي راح ضحيتها عدد من أبناء العائلة.

وأكدت الفصائل والقوى والشخصيات على التضامن الكامل مع عائلة دردونة ومواساتها بكل السبل والإمكانات، ورفض واستنكار الجريمة البشعة بحق أبناء العائلة.

وطالب الوفد الجهات المختصة بتسريع الإجراءات القضائية وإيقاع العقاب العادل بحق القاتل دون تردد، وتحميل مسئولية ما جرى للقاتل وحده، ولا ذنب لأي فرد من عائلته بما فعل.

ودعا الوفد جميع أبناء شعبنا إلى التراحم والتكاتف فيما بينهم، فنحن شعب واحد، وكلنا عائلة واحدة، مشيدا بجهود وزارة الداخلية خاصة جهاز الشرطة في عملهم المستمر لحفظ الأمن والأمان وحماية الجبهة الداخلية والمحافظة على السلم المجتمعي.

بدورها عبرت عائلة دردونة عن شكرها وتقديرها للوفد الكريم، مؤكدة التزامها بالقانون والنظام وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق القانون دون تردد.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #جريمة قتل #وفد #عائلة دردونة

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