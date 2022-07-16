إصابة 6 عمال في مسافر يطا بالخليل خلال مطاردة الاحتلال لهم

أصيب ستة عمال فلسطينيين، اليوم السبت، خلال مطاردة جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم في مسافر يطا قرب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، إن العمال الستة أصيبوا إثر انقلاب مركبتهم خلال مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المجاز بمسافر يطا.

وأضاف الجبور في تصريحات له، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب العمال خلال مطاردتهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، وتم نقل العمال المصابين إلى إحدى المستشفيات.

يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تطارد العمال الفلسطينيين بشكل يومي وتفرض غرامات مالية باهظة عليهم، إضافة إلى اعتقال عددٍ منهم.

وفي سياق منفصل، احتجزت قوات الاحتلال، اليوم السبت، طفلة على حاجز أبو الريش بالقرب من الحرم الابراهيمي، وفتشت عددًا من منازل الأهالي، وأغلقت الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل بالسواتر الترابية.

وأوضحت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال احتجزت الطفلة أنوار عامر برقان (14 عامًا) على حاجز أبو الريش لعدة ساعات، وأجرت معها تحقيقًا ميدانيًا قبل الإفراج عنها.

كما وداهمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وفتشت عددًا من منازل الأهالي، واستولت على جهاز تسجيل كاميرات مراقبة في قرية سوسيا شرق يطا، وأغلقت الطريق المؤدية إلى سوسيا ومسافر يطا بالسواتر الترابية.

المصدر / فلسطين أون لاين