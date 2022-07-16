في ختام جولته .. بايدن يغادر السعودية

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية، السبت، في ختام جولة استمرت 4 أيام شملت الأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية.

وأكد موقع "الحرة" الأمريكي أن "بايدن غادر السعودية منهيا بذلك أول زيارة له للشرق الأوسط بصفته رئيسا للولايات المتحدة".

وبهذا الخصوص، قالت قناة الإخبارية السعودية الحكومية، إن "خالد الفيصل أمير منطقة مكة، كان في وداع بايدن، في مطار مدينة جدة الساحلية".

وانعقدت في مدينة جدة السعودية، السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور بايدن وبمشاركة قادة دول السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق.

وعلى هامش قمة جدة، أعلن الرئيس الأمريكي عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتقديم مساعدات للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا.

وأكد قادة قمة جدة، في بيان ختامي، "ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها".

كما دعا البيان إيران إلى التعاون مع دول المنطقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على الاستقرار إقليميا ودوليا.

وهذه أول زيارة يجريها بايدن للسعودية منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو أول رئيس أمريكي يسافر من (إسرائيل) إلى مدينة جدة السعودية بشكل مباشر.

المصدر / الأناضول