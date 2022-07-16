السلطة تواصل اعتقال الطلبة والأسرى المحررين سياسيًّا

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بمواصلة اعتقال واستدعاء عددٍ من الطلبة والناشطين والأسرى المحررين، على خلفية توجهاتهم السياسية.

واعتقلت مخابرات السلطة الليلة الماضية، الأسير المحرر أيمن أبو عرام، بعد مداهمة منزله في بلدة بيرزيت، وترهيب الأطفال والنساء.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال الشاب علاء حمايل من قرية بيتا، والشاب جمال حازم عامر احدوش لليوم الـ3 على التوالي، والمحرر مراد صوالحي لليوم الـ10 على التوالي، وهو شقيق الأسيرالمحكوم بالمؤبد فهد صوالحي.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال الأسير المحرر محمد ريان لليوم الـ10 على التوالي، علمًا أنه شقيق الشهيد نادر ريان، والأستاذ سليمان جبور، والشاب محمد حمايل من قرية بيتا قضاء نابلس لليوم الـ11 على التوالي.

وتختطف مخابرات السلطة في أريحا الدكتور معاذ صالح من قرية عزبة شوفة قضاء طولكرم لليوم الـ14 على التوالي، والشاب إبراهيم صباح، والشاب محمد جودي عودة لليوم الـ15 على التوالي، والأسيرين المحررين أحمد رياحي وسامر أبو درويش لليوم الـ16 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين