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مباحث التموين تحذر من بيع وترويج الألعاب النارية والمفرقعات

16 يوليو 2022 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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عناصر من مباحث التموين

حذرت دائرة مباحث التموين بالشرطة من ترويج وبيع أو التعامل مع المفرقعات والألعاب النارية مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة؛ وذلك لتشكيلها خطراً على سلامة المواطنين وترويعها للآمنين.

وأكد المقدم أحمد جحجوح مدير مباحث التموين، أن دائرته تنظم جولات تفتيشية على أماكن تصنيع وبيع المفرقعات، حيث صادرت كميات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال المقدم جحجوح، في تصريح صحفي، إنه تم توقيف ثلاثة مروجين للألعاب النارية خلال ال 24 ساعة الماضية، في إطار الجهود المستمرة لمحاصرتها ومنع تداولها.

 وأفاد أن الطواقم المختصة تتابع الترويج للمفرقعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم باستدعاء المروجين والبائعين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وشدد المقدم جحجوح على أن الإجراء القانوني المتخذ بحق المروج والبائع هو إحالته للنيابة مباشرة، مع الحجز مدة 15 يوماً.

وحذرت مباحث التموين المواطنين من استخدام المفرقعات النارية والإبلاغ عن كل من يقوم ببيعها وترويجها؛ وذلك لخطورتها على سلامة المواطنين وتشكيلها مصدر إزعاج وترويع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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