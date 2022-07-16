إصابة 5 إسرائيليين و62 نقطة مواجهة بالضفة خلال أسبوع

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لإصابة عدد من الجنود والمستوطنين، كما عادت مدينة الخليل لتتصدر مشهد المقاومة وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المستوطنات.

وخلال أيام الأسبوع أصيب 5 مستوطنين وجنود، فيما رصدت 62 نقطة مواجهة، و6 عمليات إطلاق نار، وعملية دهس واحدة، و9 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق. وفق تقرير إحصائي.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 11 نقطة مواجهة في نابلس وقلقيلية ورام الله وسلفيت والقدس.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي المواطنين في رام الله، كما أصيب جندي من قوات الاحتلال بجراح في عملية دهس قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت سيارة مستوطنين حاولوا اقتحام قبر يوسف شرق نابلس، حيث انقلبت السيارة أثناء فرار المستوطنين مما أدى لإصابة أحدهم بجراح.

وأحصيت يوم الخميس 5 نقاط مواجهة في بسلفيت، ونابلس، والخليل.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي رام الله، ومستوطنة "أدورا" المقامة على أراضي الخليل، والموقع العسكري المقام على جبل جرزيم بنابلس.

كذلك استهدف مقاومون قوات الاحتلال على جبل جرزيم بعبوة متفجرة.

ويوم الأربعاء أحصيت 7 نقاط مواجهة في الخليل والقدس والأغوار ورام الله ونابلس.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

وأصيب مستوطن بعد رشق سيارته بالحجارة قرب قرية عابود غرب رام الله، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ويوم الثلاثاء أحصيت 9 نقاط مواجهة في الخليل والقدس ونابلس وأريحا ورام الله.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "خارصينا" المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وعبوة متفجرة تجاه حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وأحصيت يوم الاثنين 12 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله والقدس واللد ونابلس وأريحا.

وأصيب مستوطن رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة "بيت أريه" المقامة على أراضي المواطنين غربي رام الله.

أما يوم الأحد فأحصيت 10 نقاط مواجهة في القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية.

ويوم السبت أحصيت 8 نقاط مواجهة في الخليل وبيت لحم ورام الله وطولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية.

وألقيت عبوات متفجرة صوب حاجز الجلمة العسكري في جنين، وبوابة مستوطنة "نتساني عوز" في طولكرم.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الشمالي لبيت لحم، ومستوطنة "موديعين عيليت" المقامة على أراضي رام الله.

المصدر / فلسطين اون لاين