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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

16 يوليو 2022 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد سيكون للحافلة الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/27)، للاطلاع على الكشف انقر هنا.

وأوضحت الوزارة خلال تصريح صحفي مقتضب أن السفر سيشمل كذلك الحافلة السادسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26) للاطلاع عليه انقر هنا، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #آلية السفر #كشف السفر

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