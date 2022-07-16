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الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق خانيونس

16 يوليو 2022 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يستهدفون المزارعين جنوب قطاع غزة - أرشيف

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خانيونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما استهدف الاحتلال المزارعين ورعاة الأغنام في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المحافظة، حيث أجبروا عنوة على مغادرة أراضيهم ومراعيهم.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت هجوما صاروخيا صباح اليوم على موقعين للمقاومة وسط قطاع غزة، فيما استهدفت الزوارق الحربية الصيادين شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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