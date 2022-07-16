موعد نتائج التوجيهي في فلسطين (انجاز 2022) وفق آخر حديث للوزارة

يترقب الشارع الفلسطيني الإعلان النهائي عن موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022 (توجيهي) وذلك من قِبل وزارة التربية والتعليم العالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد تحدثت في وقت سابق عن الموعد المرتقب للإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات الوطن.

وقال مدير عام القياس والتقويم محمد عواد، صباح اليوم السبت، إنه مع نهاية الأسبوع الجاري، سننتهي من تصحيح جميع اختبارات الثانوية العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

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وأضاف عواد في تصريحات إذاعية "عقب إنجاز تصليح الامتحانات سيكون بالإمكان موعد نتائج امتحانات التوجيهي في فلسطين 2022".

وبيّن عواد أن عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" ما زالت مستمرة حتى اليوم، وقد تحتاج إلى أسبوع تقريبًا"، خصوصًا في ظل استمرار تصليح مبحثي التربية الإسلامية، والتكنولوجيا.

كم باقٍ لنتائج التوجيهي في فلسطين 2022؟

وأوضح عواد إلى أن التقديرات الخاصة بالوزارة تشير إلى أن "نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين ستكون جاهزة قبل نهاية شهر يوليو الجاري".

وأكد أن "الأمور سارت بشكل جيد حتى اللحظة، وهناك بعض التحديات وكانت بالأساس بتدخل من الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس".

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

وخلال الأيام المقبلة سيعلن عن الرابط الفعّال لموقع الاستعلام عن نتائج الناجحين في الثانوية العامة - توجيهي 2022 في فلسطين بالأسماء وأرقام الجلوس واسم العائلة.

وبموازاة رابط نتائج توجيهي 2022 فلسطين بالاسم، سيصل للطلبة رسائل نصية عن طريق شركات الاتصالات بنتيجة كلّ طالب/ة في الثانوية العامة.

ومن خلال الرابط يمكن التعرّف على أوائل الطلبة على مستوى الوطن في الفرعي العلمي والأدبي ومختلف الفروع، وأوائل الطلبة في قطاع غزة، وكذلك أوائل الطلبة على مستوى الضفة الغربية، فضلًا عن أوائل الطلبة في مدينة القدس المحتلة.

وعقب تحديد الموعد النهائي لنتائج الثانوية العامة، ستنشر فلسطين أون لاين الرابط الخاص لفحص نتائج التوجيهي مثل كل عام.

المصدر / فلسطين أون لاين