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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غزة

16 يوليو 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية: بأن "زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وتواصل بحرية الاحتلال ملاحقة الصيادين في عرض بحر غزة، وتستهدفهم بالاعتقال وإطلاق النار، وإتلاف معداتهم، ومصادرة قواربهم.

ويُعد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصيادين #زوارق الاحتلال

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