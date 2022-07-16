مطلوب معلمة رياضيات للعمل في مركز تعليمي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مركز زين و يزن التعليمي و التربوي يعلن فيه عن حاجته لمعلمة رياضيات .
شروط التسجيل
1- شهادة بكالوريوس بالتخصص
2- خبرة في مجال التدريس والمناهج
3- ان تكون متفرغة و لديها المقدرة على العمل ضمن فريق
4- ان تكون لديها المقدرة على تدريس المراحل العليا وخاصة الثانوية العامة
5- ان تكون من سكان مدينة غزة ومن سكان المنطقة المحيطة بالمركز ( تل الهوا . الشجاعية . الزيتون )
طريقة التسجيل
- على من تجد في نفسها الكفاءة التوجه للمركز .
- العنوان: الزيتون - شارع 8- مقابل جامعة غزة- عمارة الدكتور مطيع. الطابق الأرضي .
- او الاتصال على جوال 0592777477
- أو التواصل والاستفسار من خلال الواتس أب