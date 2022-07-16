مطلوب معلمة رياضيات للعمل في مركز تعليمي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مركز زين و يزن التعليمي و التربوي يعلن فيه عن حاجته لمعلمة رياضيات .

شروط التسجيل

1- شهادة بكالوريوس بالتخصص

2- خبرة في مجال التدريس والمناهج

3- ان تكون متفرغة و لديها المقدرة على العمل ضمن فريق

4- ان تكون لديها المقدرة على تدريس المراحل العليا وخاصة الثانوية العامة

5- ان تكون من سكان مدينة غزة ومن سكان المنطقة المحيطة بالمركز ( تل الهوا . الشجاعية . الزيتون )

طريقة التسجيل

- على من تجد في نفسها الكفاءة التوجه للمركز .

- العنوان: الزيتون - شارع 8- مقابل جامعة غزة- عمارة الدكتور مطيع. الطابق الأرضي .

- او الاتصال على جوال 0592777477

- أو التواصل والاستفسار من خلال الواتس أب

https://wa.me/+972592777477