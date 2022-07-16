فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غزة

رام الله.. ملثمون من مخابرات السلطة يعتقلون أسيراً محرراً

مطلوب معلمة رياضيات للعمل في مركز تعليمي بمدينة غزة

مطلوب معلمات وآذنة للعمل في روضة بمدينة غزة

محللون: دعوة هنية لبناء تحالف سياسي تنذر بوجود خطر يهدد القضية الفلسطينية

زيارة بايدن.. ما الجديد وما القديم حتى اللحظة؟

حُلم بعيد المنال ورهانات خاسرة.. فما الجديد؟

زيارة بايدن وإعلان القدس

السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

الاحتلال ينصب حاجزاً دائماً على مدخل قرية جنوب نابلس

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

مطلوب معلمة رياضيات للعمل في مركز تعليمي بمدينة غزة

16 يوليو 2022 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن مركز زين و يزن التعليمي و التربوي يعلن فيه عن حاجته لمعلمة رياضيات .

شروط التسجيل

1- شهادة بكالوريوس بالتخصص

2- خبرة في مجال التدريس والمناهج

3- ان تكون متفرغة و لديها المقدرة على العمل ضمن فريق

4- ان تكون لديها المقدرة  على تدريس المراحل العليا وخاصة الثانوية العامة

5- ان تكون من سكان مدينة  غزة ومن سكان المنطقة المحيطة بالمركز ( تل الهوا . الشجاعية . الزيتون )

طريقة التسجيل

- على من تجد في نفسها الكفاءة التوجه للمركز .

- العنوان:  الزيتون -  شارع 8-  مقابل جامعة غزة- عمارة الدكتور مطيع. الطابق الأرضي .

- او الاتصال على جوال 0592777477

- أو التواصل والاستفسار من خلال  الواتس أب

https://wa.me/+972592777477

#غزة #وظائف #توظيف #وظيفة #وظيفة شاغرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة