مطلوب معلمات وآذنة للعمل في روضة بمدينة غزة

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16 يوليو 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن روضة آزاد الحديثة تعلن فيه عن حاجتها لآذنة ومدرسات للعمل في الروضة على أن تتوفر فيهم الشروط التالية /

أولاً: شروط المدرسة :

1. تمتلك شهادة جامعية

2. لديها خبرة جيدة في مجال تدريس الأطفال والتعامل معهم.

3. سكان مدينة غزة محيط الشفاء أو الرمال الشمالي أو شارع النصر

4. متفرغة وتتحمل ضغط العمل

ثانياً: شروط الآذنة :

1. لا يتجاوز عمرها 35 عامًا

2. حاصلة على شهادة توجيهي

3. متفرغة للعمل

طريقة التسجيل:

من تجد في نفسها الكفاءة الرجاء التواصل على صفحة الروضة على الفيسبوك من خلال الضغط ( هنا )

- أو واتساب رقم 00972599344201

- أو جوال رقم 0595602787

- العنوان: غزة_ الرمال_ شارع طارق ابن زياد_ مقابل برج مرتجى

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