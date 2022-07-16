"حماس": قصف الاحتلال لغزة يعكس سلوكه الإرهابي ضد شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الهدف من قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، فجر اليوم السبت، هو ترويع الآمنين بدعم أمريكي.



وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صحفي: إن "قصف العدو لقطاع غزة وترويع الآمنين، يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الإرهابي الذي لا يتوقف ضد شعبنا في كل أماكن تواجده".



وأضاف: أن "الاحتلال الصهيوني لن يستطيع بكل أدوات الإرهاب والدعم الأمريكي له، أن يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، التي ستواصل نضالها المشروع حتى طرد المحتل من كامل الأرض الفلسطينية".

يشار إلى أن طائرات حربية تتبع الاحتلال الإسرائيلي أغارت، فجر اليوم، على موقع للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة غزة، وأطلقت عليه ثمانية صواريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين