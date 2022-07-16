السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

أكّد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، صباح اليوم السبت، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة، التي ستجمع قادة "مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال راضي في بيانٍ صحفي: "إنّ مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والتشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة".

وأضاف: "الرئيس السيسي سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ويشارك بايدن في قمة عربية أمريكية، اليوم السبت في جدة، يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، ومصر، والأردن، والعراق.

المصدر / وكالات