حماس: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يعكس الدعم الأمريكي

قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الذي جاء مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي" بايدن" لـ"الكيان الصهيوني"، يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقاه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه.

وأوضح برهوم في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه أن رئيس حكومة الاحتلال "لبيد" يحاول بائسا أن يثبت للمجتمع الإسرائيلي أنه قادر على تحقيق واستعادة الردع المفقود الذي بددته ضربات المقاومة النوعية وحطمت كل معادلات العدو.

كما ووجه التحية إلى رجال المقاومة الذين تصدوا للطيران الحربي الإسرائيلي أثناء غاراته على قطاع غزة، مؤكداً أن المقاومة الباسلة ستبقى الدرع الحامي لشعبنا، والتي سوف تستمر وتتصاعد وتطور من أدواتها في كل ساحات الوطن رغم كل أشكال العدوان حتى انتزع كامل حقوق شعبنا ودحر الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين