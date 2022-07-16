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أجهزة السلطة تعتقل المحرر أيمن أبو عرام

16 يوليو 2022 . الساعة 06:02 بتوقيت القدس
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ايمن ابو عرام

اعتقلت أجهزة أمن السلطة فجر اليوم، الأسير المحرر أيمن أبو عرام خلال اقتحام منزله ببلدة بير زيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال أمير شقيق أبو عرام في منشور له على صفحته على "فيسبوك" أن عناصر ملثمين من جهاز المخابرات اقتحموا منزل شقيقه أيمن وشرعوا بأعمال التفتيش، وارعاب ساكنيه وإطلاق عبارات التهديد والصراخ، واعتقلوا أيمن ونقلوه إلى أحد مقرات الجهاز برام الله.

وأضاف أن العناصر الامنية أقدموا على رش غاز الفلفل داخل المنزل، لافتا الى أن زوجة اخيه حاملا، كما تسببوا بإرعاب أطفاله ووالديه.

وذكر أن عناصر الامن قاموا بصادرة الجهاز الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة للمنزل.

يذكر أن أبو عرام أسيرا محررا واعتقل أكثر من خمسة عشر مرة في سجون الاحتلال والسلطة، وهو ناشط في حركة حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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