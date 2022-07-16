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محرز يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

16 يوليو 2022 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
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اللاعب الجزائري رياض محرز

أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز حتى عام 2025، لتستمر مسيرة صاحب القدم السحرية مع النادي السماوي الذي التحق بصفوفه صيف 2018.

وشارك الجناح الجزائري (31 عاما) في نجاحات مانشستر سيتي منذ وصوله إلى الفريق قادما من ليستر سيتي، وأحرز رفقة الفريق -الذي يدربه بيب غوارديولا- 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 ألقاب في كأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز 63 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة في 189 مباراة مع مانشستر سيتي، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع".

المصدر / وكالات
#مانشستر سيتي #الدوري الانجليزي #رياض محرز

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