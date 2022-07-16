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مستوطنون يرعون أغنامهم وسط مساكن المواطنين بأريحا

16 يوليو 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

رعى مستوطنون، اليوم الجمعة، أغنامهم وسط مساكن المواطنين في منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا، وسط حماية من مركبات تقل مستوطنين مسلحين.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، بأن عددا من مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة في منطقة المعرجات رعوا أغنامهم على مسافة قريبة من مساكن المواطنين في المناطق الرعوية، لمنع السكان من الاستفادة من تلك الأراضي.

وأشار إلى أن المستوطنين يوظفون الثروة الحيوانية في التوسّع على الأرض والسعي للاستيلاء عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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