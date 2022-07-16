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جوتا يغيب عن مباراة كأس الدرع الخيرية أمام سيتي للإصابة

16 يوليو 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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جوتا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة، إن المهاجم ديوغو جوتا سيغيب عن مباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 30 يوليو تموز بسبب إصابة عضلية.

وأصيب جوتا في عضلات الفخذ الخلفية مع منتخب البرتغال الشهر الماضي، وغاب عن خسارة ليفربول الودية 4-صفر من مانشستر يونايتد في تايلاند يوم الثلاثاء ضمن الاستعدادات للموسم الجديد كإجراء وقائي قبل أن تتفاقم المشكلة وسط الأسبوع.

وعن إمكانية مشاركة جوتا والحارس أليسون بيكر، الذي يتعافى من إصابة أيضا، مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي أبلغ كلوب الصحفيين "أليسون لديه فرصة أمام سيتي، لكن ديوغو لا".

وأضاف المدرب الألماني، الذي فاز فريقه 2-صفر على منافسه المحلي كريستال بالاس اليوم الجمعة في سنغافورة بهدفي جوردان هندرسون ومحمد صلاح، أن إصابة حارس البرازيل في البطن ليست خطيرة.

وواصل "نستعد لموسم كامل لذا يمكنه التدرب ولكن ليس بالشكل المعتاد لكنه يستعد للموسم ولا يهدر وقتا. لا يوجد خطر ولكن يجب توخي الحذر لأن بقية الموسم أطول من البداية".

وخرج لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين من مباراة بالاس متأثرا بإصابة عضلية بينما غاب المدافع جو غوميز كإجراء احترازي.

المصدر / وكالات
#ليفربول #محمد صلاح #جوتا #كاس الدرع الخيرية

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