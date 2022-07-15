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تفاصيل الكتلة الحارة التي تضرب البلاد هذا الأسبوع

15 يوليو 2022 . الساعة 23:52 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن أجواء طقس فلسطين تبقى صيفية اعتيادية حتى مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن كتلة هوائية أكثر حرارة ستكون مع مُنتصفه.

وأوضح العلامي أنه من يوم الثلاثاء المُقبل وحتى نهاية الأسبوع، سيصاحب طقس فلسطين درجات حرارة تصل ما بين 34-37 درجة في غالبية المحافظات، وتكسر حاجز الأربعين في الأغوار.

وأضاف: "فيما تبقى ببداية الثلاثينات على الشريط الساحلي "كحيفا ويافا وعسقلان وقطاع غزة "، نظراً لبُعد هذه المناطق عن مصدر ومسار الكتلة الحارة وهو شبه الجزيرة العربية".

وفيما يلي أحوال طقس فلسطين يومي السبت والأحد المقبلين بحسب دائرة الأرصاد الجوية:

يوم السبت يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد يكون الجو صافيا بوجه عام ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الصيف #حرارة

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