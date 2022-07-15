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إصابة جندي ومستوطنة خلال عمليات للمقاومة في الضفة الغربية

15 يوليو 2022 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، ما بين عملية دهس، ومواجهات وإلقاء الحجارة، أدت لإصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة.

وأصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية دهس نفذها فلسطيني، على مفترق "غيتي أفيشار" قرب مستوطنة "ارئيل" قرب سلفيت.

وشرعت قوات الاحتلال بعمليات بحث عن المركبة الفلسطينية التي دهست مجند عند مفترق غيتي أفيشار وفرت من المكان.

وفي السياق، أصيبت مستوطنة جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين بين نابلس ورام الله. 

كما تضررت حافلتان إسرائيليتان جرّاء رشقهما بالحجارة قرب مستوطنة "جفعات آساف"، وبمحيط مدخل بلدة سِنجل شمال رام الله.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، خلال مسيرات خرجت رفضا للاستيطان، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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