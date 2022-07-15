فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي فرحان علقم

كيف يمكن التعرف إلى وجود فطريات الرأس؟

مختصون: زيارة بايدن انحياز للاحتلال الإسرائيلي

أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقال السياسي بحق الطلاب والأسرى المحررين

حماس تدعو قيادة منظمة التحرير للتخلي عن وهم السلام

وقفة في مخيم اليرموك بسوريا ضد زيارة بايدن

ناصر الدين: الأراضي المخصصة لبناء السفارة الأمريكية بالقدس فلسطينية خالصة

إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب سلفيت

الاحتلال يجدد منع السفر بحق المرابطة حلواني والناشط الهدمي

هنية يدعو إلى وحدة الأمة وحماية العقيدة والفكر الوسطي ومواجهة التطبيع

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي فرحان علقم

15 يوليو 2022 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
...
فرحان علقم

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" فرحان علقم.

وأفادت عائلة القيادي علقم أنه تم تجديد الاعتقال الإداري له، فيما لم يتم تحديد مدة هذا التجديد، متوقعة أن يتم تحديد مدته يوم الأحد أو الاثنين القادم.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت، في الأول من فبراير الماضي، أمرا إداريا بحق القيادي علقم لمدة 6 شهور، بعد أسبوعين من اعتقاله من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ويعد القيادي الشيخ علقم أحد وجهاء محافظة الخليل ورموزها الوطنيين.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ196 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال إداري #فرحان علقم #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة