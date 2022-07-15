الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي فرحان علقم

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" فرحان علقم.

وأفادت عائلة القيادي علقم أنه تم تجديد الاعتقال الإداري له، فيما لم يتم تحديد مدة هذا التجديد، متوقعة أن يتم تحديد مدته يوم الأحد أو الاثنين القادم.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت، في الأول من فبراير الماضي، أمرا إداريا بحق القيادي علقم لمدة 6 شهور، بعد أسبوعين من اعتقاله من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ويعد القيادي الشيخ علقم أحد وجهاء محافظة الخليل ورموزها الوطنيين.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ196 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين