حماس تدعو قيادة منظمة التحرير للتخلي عن وهم السلام

دعت حركة "حماس" قيادة منظمة التحرير إلى التخلي عن وهم السلام وإلى تبني نهج المقاومة الشاملة سبيلا للتحرير والعودة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: "نجدد التأكيد بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين عباس وبايدن على نهج المقاومة الشاملة، سبيلاً لزوال الاحتلال عن قدسنا وأرضنا".

وأضاف: "خطاب الرئيس بايدن في بيت لحم لم يحمل سوى الانحياز للاحتلال، والصمت على سياساته العنصرية والاستيطانية والتهويدية، والتجاهل لحقوق شعبنا الفلسطيني، سعياً إلى دمج الكيان الصهيوني في منطقتنا العربية".

ودعا القانوع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى "التخلّي عن نهج التسوية العبثي، الذي لم يجلب لقضيتنا سوى الخراب، وتحويل مؤسساتنا الوطنية إلى وكيل أمني لحماية الاحتلال ومستوطنيه، الذين يوظّفون هذا المسار لمزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات، بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

المصدر / فلسطين أون لاين