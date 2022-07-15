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من أجل بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع

هنية يدعو إلى حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها

15 يوليو 2022 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة. 

ودعا هنية في تصريح صحفي،  إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات. 

وأضاف "في الوقت ذاته نؤكد على أن شعبنا الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم، وإن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هنية #التطبيع

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