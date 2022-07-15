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برهوم: تعذيب المقاومين في سجن أريحا جريمة وطنية

15 يوليو 2022 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم إن ما يتعرض له الشباب والنشطاء والمقاومون في الضفة الغربية من قمع وتعذيب وتنكيل في سجون السلطة وخاصة سجن أريحا سيئ الصيت والسمعة، ومن ثم  تسليمهم للاحتلال عبر التنسيق الأمني، جريمة وطنية يجب أن تنتهي ويوضع لها حد.

وأضاف برهوم أن الخلاص من هذا الاستهداف المزدوج يتطلب تدشين حالة رفض وطنية شعبية شاملة قوية وفاعلة لهذه الجريمة، وعدم التسليم بها بأي شكل من الأشكال، وهذا واجب قيمي ووطني على الجميع.

ودعا برهوم إلى العمل على تشكيل شبكة أمان وطنية مجتمعية للشباب والنشطاء والمقاومين وحماية ظهرهم، بالتوازي مع الدخول في مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي وبكل أشكال المقاومة وفي مقدمتها المقاومة العسكرية والمسلحة لا تنتهي إلا بكنس الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاعتقال السياسي #فوزي برهوم

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