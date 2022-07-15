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بالصور 50 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

15 يوليو 2022 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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 أدى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال وقيوده.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن نحو 50 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، مؤكدين على ثباتهم ودفاعهم عن قُدسهم وأقصاهم.

وأوضحت مصادر مقدسية بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت توافد أعداد كبيرة من المصلين إليها منذ الصباح، من أهالينا في مدينة القدس والداخل الفلسطيني، وممن استطاع الوصول من الضفة الغربية.

وعادةً ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، رغم قيود وتشديدات قوات الاحتلال، التي تُضيّق على المصلين أثناء دخولهم، وتمنع بعضهم من الصلاة فيه؛ بحجة عدم منحهم تصاريح دخول للعاصمة المحتلة.

وتتواصل الدعوات للرباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرحال إليه وإعماره، في ظل الاستهداف المتواصل له، ومخططات الاحتلال التهويدية، وتهديدات الحفريات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الاحتلال #صلاة الجمعة

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