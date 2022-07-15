احتجاجات في بيت لحم بالتزامن مع لقاء بايدن - عباس

نظم عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في بيت لحم رفضاً لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وسط انتشار مكثف لأجهزة أمن السلطة.

وقال الصحفي إياد حمد إن بايدن غير مرحب به في فلسطين، لأنه متحيز بشكل كامل للاحتلال ولقتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

بيع الوهم

بدوره أكد بهاء محمد عضو لجنة التنسيق الفصائلي، إن زيارة بايدن لبيت لحم جاءت لبيع الوهم لقيادة السلطة، وأن التجربة مع الإدارة الأمريكية مريرة ولم تعط شيء للفلسطينيين.

كذلك أوضح عضو لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم أبو عامر رحال، أن الحلول الاقتصادية والسلام الاقتصادي لا يلبي الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.

طلاب حرية

من جانبه مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش إن الشعب الفلسطيني طلاب حرية، وقضيتنا قضية حقوقية لشعب يرزح تحت الاحتلال.

وطالب الأطرش الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بعدم الانحياز للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن شعبا سيستمر في نضاله ولا يتوقع شيء من زيارة بايدن.

وسبق هذه الوقفة في بيت لحم، تظاهر عشرات النشطاء الفلسطينيين أمام مستشفى المطلع في بلدة الطور بالقدس المحتلة، رفضاً لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتصريحاته الداعمة للاحتلال، تزامنا مع انتشار كبير لقوات الاحتلال، وإغلاق منطقة مستشفى المطلع بالكامل.

ونظم الحراك الشبابي في فلسطين تظاهرة على دوار المنارة برام الله يوم أمس، تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، وللمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية.



وقال الناشط السياسي عمر عساف خلال مشاركته إن بايدن يرفض الذهاب لرام الله، وزيارته لبيت لحم عبارة عن جح ديني لديه، واستدعى أبو مازن للقائه ل30 دقيقة لا أكثر، وبالتالي الأمر يستدعي مقاطعة هذه الزيارة وعدم استقباله.



ووصل بايدن يوم الأربعاء إلى فلسطين المحتلة، والتقى مسؤولين في حكومة الاحتلال، ومن المقرر أن يلتقي برئيس السلطة محمود عباس في الثانية عشرة من ظهر اليوم الجمعة في بيت لحم لأقل من ساعة فقط.



يذكر أن الزيارة الأخيرة التي أجراها جو بايدن إلى فلسطين المحتلة في مارس/آذار 2016، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، أعلن الاحتلال خلالها عن بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي القدس المحتلة.



وطالما أكد بايدن دعمه المطلق لدولة الاحتلال، وضرورة اندماجها في المنطقة العربية بتحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية مع دول التطبيع.













المصدر / فلسطين أون لاين