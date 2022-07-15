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قاسم: ترحيب الاحتلال بقرار فتح الأجواء السعودية أمام طائراته يعزز نفوذه في المنطقة

15 يوليو 2022 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، إن الترحيب الواسع مع كل مكونات كيان الاحتلال بقرار المملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي، يؤكد من جديد أن مسار التطبيع يحقق خدمة كبيرة للاحتلال ويعزز من حضوره ونفوذه في المنطقة على حساب المصالح القومية العربية.

واعتبر قاسم أن التطبيع يلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال على استمرار التنكر لحقوقنا الوطنية وتصعيد عدوانه على مقدسات الأمة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي، أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن السعودية قررت فتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران، في إشارة إلى السماح لشركات الطيران الإسرائيلية،

ولقي الإعلان السعودي احتفاء من قبل أوساط واسعة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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