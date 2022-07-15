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احتفاء إسرائيلي بفتح المجال الجوي السعودي أمام طائرات الاحتلال

15 يوليو 2022 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، صباح اليوم الجمعة، أن السعودية قررت فتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران، في إشارة إلى السماح لشركات الطيران الإسرائيلية، بذلك.

وسارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الإشادة بهذا القرار، واصفًا إيّاه بأنّه "تاريخي".

ولقي الإعلان السعودي احتفاءً في إعلام الاحتلال وعلى لسان مسؤوليه.

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد على لسانه،  "أهنئ القيادة السعودية على فتح المجال الجوي، هذه هي الخطوة الأولى، وسنواصل العمل لصالح الاقتصاد الإسرائيلي وأمن إسرائيل ومواطني (إسرائيل)".

فيما قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان "يعتبر إعلان السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي، خطوة مهمة في عملية إنشاء سوق مشتركة وجديدة للشرق الأوسط - نحن نواجه فرصة حقيقية للارتقاء بالواقع الأمني ​​والاقتصادي للشرق الأوسط بأسره

ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي:"رسميًا، تم السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجال السعودية، هذه خطوة مهمة نحو علاقات أفضل وأقوى مع دول الشرق الأوسط، والتي ستجعل من الممكن تقوية الروابط الإقليمية التي تعتبر ضرورية لأمننا واقتصادنا".

المصدر / وكالات
#الاحتلال #التطبيع #الطيران السعودي

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