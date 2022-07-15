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بعد أن حاولوا اقتحام قبر يوسف

انقلبت سيارتهم بعد استهداف مقاومين.. إصابة أربعة مستوطنين بنابلس

15 يوليو 2022 . الساعة 06:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب أربعة مستوطنين فجر اليوم الجمعة، في انقلاب سيارتهم جراء إطلاق مقاومين فلسطينيين النار عليهم بعد اقتحامهم منطقة قبر يوسف بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "4 مدنيين إسرائيليين دخلوا مجمع قبر يوسف دون تنسيق في منطقة مجمع قبر يوسف وأفادوا بإطلاق النار عليهم".

وأضاف "عندما غادروا مجمع القبر انقلبت سيارتهم وغادروا مدينة نابلس بشكل مستقل".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنود من جيش الاحتلال قدموا للمستوطنين الرعاية الطبية الأولية، وتم نقلهم لمزيد من العلاج من قبل الشرطة الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إطلاق نار #حادث #اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

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