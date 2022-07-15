فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة ينهي سلسلة من المفاوضات مع ديمبلي ويبقيه حتى 2024

إصابة البروفيسور عماد البرغوثي بحادث سير تسبب به مستوطنين

ثلاث علامات في (ماسنجر فيسبوك) تشير لتسلل أحد الأشخاص لحسابك..تعرف عليها

تعرف على المواصفات الخارقة لهاتف آيفون 14 وموعد إصداره

لماذا لا يستطيع إيلون ماسك التراجع عن شراء (تويتر)؟

لهذه الأسباب يحذر الخبراء من وجود المرايا في غرف النوم

تظهر في القدمين.. علامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

موسكو تطور معدات جديدة لغواصات الأعماق الكبيرة

"حماس": "إعلان القدس" فصلٌ جديدٌ من فصول تكريس الاحتلال

الحية: "إعلان القدس" لن يمنح الاحتلال أمناً وسلاماً على حساب شعبنا

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

(سيجنال) يطلق ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد

15 يوليو 2022 . الساعة 03:45 بتوقيت القدس
...
تطبيق سيجنال

أطلق تطبيق التراسل الفوري (سيجنال) ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد، أولهما ميزة النظرة العامة على الردود؛ حيث يمكن للمستخدم الحصول على نظرة عامة حول جميع الردود على رسالته في الدردشات الجماعية، وذلك عبر النقر على رمز فقاعة الكلام بجوار الرسالة، وفق ما ذكر موقع (العين).

وسيعلن التطبيق عن الأخبار الخاصة به عبر قناة معلومات جديدة في التطبيق نفسه، مثل التحديثات وشرح التحسينات أو الابتكارات. وتظهر دردشة قناة المعلومات كجهة اتصال في أعلى القائمة، ويتم كتم صوتها افتراضيا. وعند الرغبة في عدم تلقي أي معلومات عبر هذه القناة، فيمكن إزالة الدردشة أو حظرها.

المصدر / وكالات
#تطبيق سيجنال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة