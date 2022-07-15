(سيجنال) يطلق ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد

أطلق تطبيق التراسل الفوري (سيجنال) ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد، أولهما ميزة النظرة العامة على الردود؛ حيث يمكن للمستخدم الحصول على نظرة عامة حول جميع الردود على رسالته في الدردشات الجماعية، وذلك عبر النقر على رمز فقاعة الكلام بجوار الرسالة، وفق ما ذكر موقع (العين).

وسيعلن التطبيق عن الأخبار الخاصة به عبر قناة معلومات جديدة في التطبيق نفسه، مثل التحديثات وشرح التحسينات أو الابتكارات. وتظهر دردشة قناة المعلومات كجهة اتصال في أعلى القائمة، ويتم كتم صوتها افتراضيا. وعند الرغبة في عدم تلقي أي معلومات عبر هذه القناة، فيمكن إزالة الدردشة أو حظرها.

المصدر / وكالات