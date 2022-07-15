تعرف على المواصفات الخارقة لهاتف آيفون 14 وموعد إصداره

تناقلت بعض المواقع التقنية أنباء عن موعد إطلاق هاتف آيفون 14 (iPhone 14) عالميا وفي مصر، ويتوقع أن يشهد سعره زيادة بنحو 100 دولار.

موعد طرح هاتف آيفون 14 في مصر

وكشفت تقارير صادرة عن موقعي "Mac Rumers" و"جادجيت" عن موعد طرح هاتف آيفون 14 (iPhone 14) في الأسواق العالمية وهو خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق (العين الإخبارية).

ومتوقع أن يتم طرح هاتف آيفون 14 (iPhone 14) في مصر خلال مطلع عام 2023 المقبل، ولكن بأسعار باهظة وزيادة بنحو 100 دولار عن سعر هاتف آيفون 13 (iPhone 13) الذي لم يطرح في السوق المصرية حتى الآن.

وترجع الزيادة في سعر هاتف آيفون 14 (Iphone 14) إلى انسحاب شركة أبل من تعاقدها مع شركة BOE الصينية والتعاون مع شركتي سامسونج و إل جي.

مواصفات هاتف آيفون 14 (iPhone 14)

تأتي مواصفات هاتف آيفون 14 (Iphone 14) بالعديد من الاختلافات عن هاتف آيفون 13 مثل إلغاء ميزة "Face ID" الخاصة بالتعرف على الشخص من خلال الوجه، وستصبح قاصرة على هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، كما تتخلى شركة أبل في سلسل هاتف آيفون 14 (Iphone 14) عن النسخة الصغيرة المعروفة بـ"آيفون ميني Iphone mini" ذو الحجم 5.4 بوصة.

وتأتي مواصفات هاتف آيفون 14 (iPhone 14) كالآتي:

حجم هاتف آيفون 14 (Iphone 14) هو 6.1 بوصة.

حجم هاتف آيفون 14 برو (iPhone 14 pro) هو 6.1 بوصة.

حجم هاتف آيفون 14 برو ماكس (iPhone 14 pro max) هو 6.7 بوصة.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز لنسخة البرو.

كامير هاتف آيفون 14 (iPhone 14) بدقة 48 ميجابيكسل.

الكاميرا تصور 8K.

معالج هاتف آيفون 14 (iPhone 14) من نوع Bionic A16.6 جيجا رام "ذاكرة عشوائية".

الذاكرة الداخلية تتراوح بين 128 و256 و512 جيجابايت.

سعة بطارية هاتف آيفون 14 (iPhone 14) هي 3687 مللي أمبير.

سعر هاتف آيفون 14 (iPhone 14)

كان من المقرر إعلان سعر هاتف آيفون 14 (iPhone 14) عالميا بنحو 1099 دولارا، ولكن مع زيادة أزمة نقص الشرائح عالميا، وعودة الإغلاقات في الصين، تبحث شركة أبل فرض زيادة 100 دولار على سعر هاتف آيفون 14 (iPhone 14) ليصبح 1199 دولارا، ليصبح سعر آيفون 14 في مصر هو 22610.89 جنيه بدون جمارك، وبعد إضافة التعريفة الجمركية يصبح سعر هاتف آيفون 14 (iPhone 14) في مصر نحو 27 ألف جنيه مصري (سعر تقريبي).

المصدر / وكالات