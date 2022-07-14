أسرى الشعبية يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع "ريان"

قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، إن أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام تضامنًا مع الأسير رائد ريان المضرب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويواصل ريان (27 عامًا)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 99 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

ويقبع ريان في "عيادة سجن الرملة"، ويُعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوخان، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ومكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

واعتقلت قوات الاحتلال ريان في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علمًا أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين