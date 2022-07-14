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بالصور رام الله.. تظاهرة تنديد بزيارة بايدن وانحياز للاحتلال

14 يوليو 2022 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة الاحتجاجية وسط رام الله رفضا لزيارة بايدن

ندد عشرات المتظاهرين في مدينة رام الله بانحياز الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتلال الإسرائيلي ولمحاولته دمجه بالمنطقة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ونظم الحراك الشبابي في فلسطين تظاهرة على دوار المنارة وسط رام الله، مساء اليوم الخميس، تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، وللمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد أن "القدس عاصمتنا الأبدية" و"لن نتنازل عن حقوق شعبنا" وأخرى تقول " لا أهلا وسهلا بك".

وقال الناشط السياسي عمر عساف خلال مشاركته بالوقفة، إن شعبنا الفلسطيني يرفض استقبال رئيس السلطة محمود عباس لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

 وأوضح أن بايدن يرفض الذهاب لرام الله، وزيارته لبيت لحم عبارة عن حج ديني لديه، واستدعى أبو مازن للقائه ل30 دقيقة لا أكثر، وبالتالي الأمر يستدعي مقاطعة هذه الزيارة وعدم استقباله.

 وأشار عساف إلى أن بايدن لا يحمل في طيات زيارته أي شيء للقضية الفلسطينية، ويقولها بكل وضوح أنه يريد دعم إسرائيلي وأمنها وقيادتها للمنطقة وتثبيت تفوقها في المنطقة.

 ولفت أن هذه المسيرة خرجت لتقول أننا ضد السياسة الأمريكية، ونحن مع خيار مواجهة هذا المشروع ومع خيار المقاومة والتصعيد والتصدي لكل هذا المشروع التصفوي لقضيتنا الفلسطينية وأمتنا العربية وحقوقنا المشروعة.

 بدوره أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن هذه الزيارة مكرسة بالكامل لدعم (إسرائيل) إستراتيجيا وسياسيا وعسكريا.

 وأشار البرغوثي إلى أن بايدن جاء اليوم لإتمام ما بدأه الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب في محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر التطبيع مع المحيط العربي على حساب القضية الفلسطينية.

 ولفت إلى أن بايدن لم ينطق بأي كلمة ضد الاستيطان أو الاحتلال أو ضد نظام الأبرتايد العنصري، ويريد أن يخصص ثلاثة أيام للإسرائيليين و30 دقيقة للفلسطينيين.

 ووصل بايدن، أمس الأربعاء، إلى فلسطين المحتلة، والتقى مسؤولين في حكومة الاحتلال، ومن المقرر أن يلتقي برئيس السلطة محمود عباس في الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة في بيت لحم لمدة ساعة فقط.

 يذكر أن الزيارة الأخيرة التي أجراها جو بايدن إلى فلسطين المحتلة في مارس/آذار 2016، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، أعلن الاحتلال خلالها عن بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي القدس المحتلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #رام الله #بايدن

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