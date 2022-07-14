فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحية: "إعلان القدس" لن يمنح الاحتلال أمناً وسلاماً على حساب شعبنا

شهد ارتفاعا جديدا.. آخر تحديث على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل

هل فكرت يوما لماذا كرة التنس صفراء اللون؟ إليكم هذه المعلومة

أبو محفوظ: زيارة بايدن لتمكين الاحتلال وتهويد القدس ومحاربة المقاومة

"مركز فلسطين": 22 أسيراً من قطاع غزة على قائمة عمداء الأسرى

الشعبيّة: "إعلان القدس" استمرار في العدوان على شعبنا وحقوقه

هنية: محاولات الإدارة الأمريكية دمج الكيان وتوفير الأمن له ستبوء بالفشل

دليل تغذية ينصح بتناول هذه الكمية من اللحوم يوميًا فقط

عون: الاحتلال نفّذ 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عامًا

حماس: عدم إدراج الاحتلال على "قائمة العار" سلوك مدان

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

هل فكرت يوما لماذا كرة التنس صفراء اللون؟ إليكم هذه المعلومة

14 يوليو 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
...

تحظى رياضة التنس بشعبية واسعة بين المتابعين، وتدفع كثيرا من الهواة إلى البحث عن تفاصيل ومعلومات جديدة عن لعبتهم المفضلة.

وفي هذا التقرير نبحث عن أسباب اختيار اللون الأصفر لكرات التنس.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية، كانت كرات التنس في البداية تُصنع من الصوف لذلك اكتست اللون الأبيض أو الأسود، لكن في نهاية السبعينيات ومع ظهور التلفاز الملون وبث مباريات التنس بانتظام أصبحت الكرات البيضاء مصدر إزعاج للمشاهدين لأنها تندمج مع الخطوط البيضاء للملعب.

وبناء على ذلك، ومن أجل تأمين رؤية أفضل للمشاهدين، اتفقت هيئات البث والاتحاد الدولي للتنس عام 1972 على استخدام اللاعبين أثناء المباريات كرات مصنوعة من اللباد الأصفر، تحديدا الأصفر الفلوري لأنه اللون الأكثر وضوحا على شاشة التلفاز، حسب ما توصلت إليه الأبحاث.

ومنذ ذلك الحين انطلق استخدام الكرات ذات اللون الأصفر في جميع البطولات، ومع ذلك ما زال من الممكن حتى اليوم استخدام الكرات البيضاء في الحلبة الاحترافية.

المصدر / وكالات
#كرة التنس #لون كرة التنس #سبب لون كرة التنس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة