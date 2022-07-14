فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو محفوظ: زيارة بايدن لتمكين الاحتلال وتهويد القدس ومحاربة المقاومة

"مركز فلسطين": 22 أسيراً من قطاع غزة على قائمة عمداء الأسرى

الحية: "إعلان القدس" لن يمنح الاحتلال أمناً وسلاماً على حساب شعبنا

محللان: فرص نجاح حلف "شرق أوسطي" تقوده (إسرائيل) ضعيفة

دليل تغذية ينصح بتناول هذه الكمية من اللحوم يوميًا فقط

عون: الاحتلال نفّذ 22 ألف طلعة جوية فوق لبنان خلال 15 عامًا

حماس: عدم إدراج الاحتلال على "قائمة العار" سلوك مدان

رئيس الوزراء الياباني: عدم كفاية الأمن وراء اغتيال شينزو آبي

هنية: محاولات الإدارة الأمريكية دمج الكيان وتوفير الأمن له ستبوء بالفشل

"الأوقاف" تُكرم مدير المخطوطات للفوز بجائزة عالمية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

أبو محفوظ: زيارة بايدن لتمكين الاحتلال وتهويد القدس ومحاربة المقاومة

14 يوليو 2022 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
...
أبو محفوظ يحذر من بناء تحالفات يكون الاحتلال جزءًا منها (صورة أرشيفية)

قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة تهدف إلى بناء تحالفات أمنية وعسكرية في المنطقة العربية يكون الاحتلال الإسرائيلي جزءًا منها، من أجل تمكين الاحتلال من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني واستهداف القدس بالتهويد ومواصلة الاستيطان وحصار غزة، ومحاربة المقاومة الفلسطينية.

وأشار أبو محفوظ في تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، حول زيارة بايدن إلى المنطقة، إلى أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يختلفون في ألوانهم السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكنهم يتفقون على دعم الاحتلال الإسرائيلي وضمان أمنه واستمراريته.

وتابع "أن بايدن اليوم يستكمل ما بدأه سلفه ترامب فيما يعرف بصفقة القرن، وفي مقدمتها تكريس اتفاقيات التطبيع العربي الإسرائيلي التي أبرمت في عهد ترمب، وبناء اتفاقيات تطبيع أخرى وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تعد طرفا محايدا في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فالسياسة الأمريكية منحازة للاحتلال الإسرائيلي بالكامل بصرف النظر عن الحزب السياسي الذي يحكم البيت الأبيض.

وشدد أبو محفوظ على أن المطلوب هو توحيد الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية في مواجهة المرحلة الثانية من صفقة القرن، والعمل مع الأطراف العربية والإسلامية الرافضة لهذه المؤامرات على التصدي لها وإفشالها، بالاستعانة بالأدوات التي استخدمت في مواجهة صفقة ترامب.

وبين أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كانت له جهود مهمة في مواجهة صفقة القرن، واتفاقيات التطبيع، والتي ارتكزت على أدوات عمل هدفت إلى التحذير من الصفقة على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والتحذير من مخاطر التطبيع العربي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة والمنطقة العربية عموما.

ودعا الشعوب العربية أفرادا وهيئات ومؤسسات إلى التعبير عن رفضها لزيارة الرئيس بايدن، والتأكيد على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني والرافض للتطبيع مع الاحتلال، مثمنا الموقف الفلسطيني الذي عبرت عنه الفصائل والمؤسسات والشعب الفلسطيني في رفض الزيارة الأمريكية وعدها خدمة للاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ووصل بايدن، أمس الأربعاء، للمنطقة في أول زيارة له تستمر في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز الجاري، تشمل كيان الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية قبل أن يقلع مباشرة من "تل أبيب" إلى السعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #بايدن #هشام أبو مفحوظ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة