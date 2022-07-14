أبو محفوظ: زيارة بايدن لتمكين الاحتلال وتهويد القدس ومحاربة المقاومة

قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة تهدف إلى بناء تحالفات أمنية وعسكرية في المنطقة العربية يكون الاحتلال الإسرائيلي جزءًا منها، من أجل تمكين الاحتلال من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني واستهداف القدس بالتهويد ومواصلة الاستيطان وحصار غزة، ومحاربة المقاومة الفلسطينية.

وأشار أبو محفوظ في تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، حول زيارة بايدن إلى المنطقة، إلى أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يختلفون في ألوانهم السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكنهم يتفقون على دعم الاحتلال الإسرائيلي وضمان أمنه واستمراريته.

وتابع "أن بايدن اليوم يستكمل ما بدأه سلفه ترامب فيما يعرف بصفقة القرن، وفي مقدمتها تكريس اتفاقيات التطبيع العربي الإسرائيلي التي أبرمت في عهد ترمب، وبناء اتفاقيات تطبيع أخرى وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تعد طرفا محايدا في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فالسياسة الأمريكية منحازة للاحتلال الإسرائيلي بالكامل بصرف النظر عن الحزب السياسي الذي يحكم البيت الأبيض.

وشدد أبو محفوظ على أن المطلوب هو توحيد الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية في مواجهة المرحلة الثانية من صفقة القرن، والعمل مع الأطراف العربية والإسلامية الرافضة لهذه المؤامرات على التصدي لها وإفشالها، بالاستعانة بالأدوات التي استخدمت في مواجهة صفقة ترامب.

وبين أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كانت له جهود مهمة في مواجهة صفقة القرن، واتفاقيات التطبيع، والتي ارتكزت على أدوات عمل هدفت إلى التحذير من الصفقة على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والتحذير من مخاطر التطبيع العربي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة والمنطقة العربية عموما.

ودعا الشعوب العربية أفرادا وهيئات ومؤسسات إلى التعبير عن رفضها لزيارة الرئيس بايدن، والتأكيد على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني والرافض للتطبيع مع الاحتلال، مثمنا الموقف الفلسطيني الذي عبرت عنه الفصائل والمؤسسات والشعب الفلسطيني في رفض الزيارة الأمريكية وعدها خدمة للاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ووصل بايدن، أمس الأربعاء، للمنطقة في أول زيارة له تستمر في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز الجاري، تشمل كيان الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية قبل أن يقلع مباشرة من "تل أبيب" إلى السعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين