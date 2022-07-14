"مركز فلسطين": 22 أسيراً من قطاع غزة على قائمة عمداء الأسرى

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن 22 أسيراً من قطاع غزة ضمن قائمة عمداء الأسرى وهم الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال ووصل عددهم مؤخراً إلى 255 أسيراً.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الخميس، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 205 أسرى من قطاع غزة غالبيتهم محكومين بأحكام مختلفة، يقضى 28 أسيراً منهم أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، بينما 22 أسيراً منهم على قائمة عمداء الأسرى الذين تجاوزت فترة اعتقالهم المتواصلة 20 عاماً.

وأشار إلى أن أقدم أسرى قطاع غزة هو الأسير "ضياء زكريا الفالوجي" وهو أحد الأسرى القدامى ومعتقل منذ أكتوبر 1992 وأمضى ما يقارب 30 عاماً في سجون الاحتلال وكان من المفترض إطلاق سراحه ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات التي تمت أواخر عام 2013 وتحرر بموجبها 78 أسيراً من القدامى بينما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة.

وذكر المركز أن أعلى الأحكام الخاصة بأسرى غزة، هو للأسير حسن سلامة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد المتراكم 35 مرة، وهو معتقل منذ مايو 1996، وهو أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة.

وأشار إلى أن 10 أسرى من غزة التحقوا العام الحالي 2022 بقائمة عمداء الأسرى بعد تجاوز فترة اعتقالهم العشرين عاماً بشكل متواصل كان آخرهم الأسير "خالد جهينى السواركه" 44 عاماً والذي دخل عامه الواحد والعشرين والأخير في سجون الاحتلال اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين