دليل تغذية ينصح بتناول هذه الكمية من اللحوم يوميًا فقط

مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتخزين المواطنين للحوم وأكل المزيد منها، نقدم لكم نصائح، تبدأ من تخزين وتناول لحم الأضحية، والتي تنطبق دائما على اللحوم، ومرورا بتوصيات حول تناول اللحوم بشكل عام.

موعد تناول اللحوم بعد الذبح

وفقا لما نقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين بوزارة الصحة التركية، يمكن أن يسبب تناول اللحوم بعد الذبح مباشرة مشاكل في المعدة والهضم، ولذلك يجب ترك لحوم الأضحية لمدة 24 ساعة قبل تناولها.

حفظ لحوم الأضحية

يجب تقطيع لحوم الأضحية إلى قطع صغيرة، ووضعها في أكياس أو لفها في ورق الطهي ثم وضعها في الثلاجة أو المجمد (الديب فريزر).

وبذلك يمكن حفظ اللحوم لعدة أسابيع في درجة حرارة 2 تحت الصفر أو لمدة 3-4 شهور بالمجمد في درجة حرارة 18 تحت الصفر.



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كمية تناول اللحوم يوميا وأسبوعيا

ويوصي دليل التغذية في تركيا بتناول 2.5-3 حصص أسبوعيا من اللحوم البيضاء أو الحمراء، وحددت كمية الاستهلاك اليومي الموصي بها بـ 5-6 قطع من الكفتة الصغيرة، أو قطعة من اللحم الأحمر أو الأبيض أكبر قليلا من راحة اليد.

ومن المعروف أن اللحوم الحمراء غنية بالبروتين الحيواني ومعادن الحديد والزنك والفوسفور والماغنيسيوم إضافة إلى فيتامينات "بي 12" (B12) و "بي 6″ (B6) و"بي 1″ (B1) و"إيه" (A) إلا أن اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسب عالية من الدهون تكون أيضاً غنية بالكوليسترول، لذلك يجب الحذر عند تناولها.

ولأن اللحوم لا تحتوي على الكالسيوم أو فيتامينات "س" (C) و"إي" (E) يجب الحرص على طهي اللحوم إلى جانب الخضراوات أو تناولها مع السلطات أو الخضراوات الغنية بفيتامين "سي" أو العصائر.

المصدر / وكالات