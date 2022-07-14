حماس: عدم إدراج الاحتلال على "قائمة العار" سلوك مدان

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن عدم إدراج الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار سلوك مدان، يشجعه على استمرار جرائمه بحق أطفال فلسطين.

وأعرب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي، عن إدانة حماس "عدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة للاحتلال الصهيوني ضمن قائمة العار التي تصدرها المنظمة".

وبيّن أن هناك "تقارير موثقة تكشف حجم هذه الجرائم بحق أطفال فلسطين، من بينها تقارير الأمم المتحدة نفسها، والتي كشفت عن تسبُّب الاحتلال بقتل 78 طفلاً فلسطينيًا وتشويه 982 آخرين، خلال عام 2021 فقط".

وأكد قاسم أن "استمرار الجرائم والانتهاكات ضد أطفال فلسطين، يكشف مجددًا السلوك الإرهابي المتأصل لهذا الاحتلال في سياسته العدوانية ضد شعبنا".

وشدد على وجوب "محاكمة قادة الاحتلال عليها كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية".

وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة، "قائمة العار" وتعرف أيضا باسم "اللائحة السوداء" وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.

المصدر / فلسطين أون لاين