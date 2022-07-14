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"الأوقاف" تُكرم مدير المخطوطات للفوز بجائزة عالمية

14 يوليو 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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الأوقاف تكرم مدير المخطوطات والآثار لفوزه بجائزة عالمية

كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مدير دائرة المخطوطات والآثار فيها عبد اللطيف أبو هاشم، بمناسبة فوز دائرة المخطوطات وحصولها على جائزة (إيكروم  العالمية –في الشارقة) للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية عن فئة "المقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية".

وأشاد وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا بجهود دائرة المخطوطات والآثار والعاملين فيها ودورهم في الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وحمايته، مشيراً إلى أن وزارته تولي ملف المخطوطات والتراث الثقافي والآثار اهتماماً كبيراً.

وأكد الأغا أن فوز الأوقاف بجائزة (إيكروم- الشارقة) يدلل على تحقيق وزارته مستوى عال من النجاح في الحفاظ على تراث شعبنا الفلسطيني، لافتاً إلى أن الحصول على هذه الجائزة في الشارقة تمثل رفعةً وتألقاً لفلسطين وغزة والباحثين فيها.

بدوره أوضح أبو هاشم أن الدائرة قدمت مشروع "الرقمنة والإسعافات الأوّلية للتّراث الوثائقي لمجموعة المخطوطات في مكتبة المسجد العمري" بغزّة، منوهاً بأن دائرته تعمل في هذا المجال منذ قرابة (27) عاماً، ودخلت إطار العالمية عام (2016)م.

وأشار إلى وجود بعض المؤسسات الأوروبية تقوم بدعم التراث الذي يتعرض إلى أخطار، وبناءً عليه تقدمت دائرة المخطوطات في الوزارة بمشروع تمت الموافقة عليه وصولاً لتنفيذ عدد من المشاريع وتحقيق الإنجاز الذي وصلنا إليه.

وبين أن دائرته نفذت فهرساً يعنى بالمخطوطات وأصرت على نشره في أكبر المؤسسات التي تعنى بالمخطوطات. 

وثمن أبو هاشم جهود العاملين بالدائرة لدورهم الريادي وتألقهم في مجال الحفاظ على المخطوطات والتراث الثقافي خاصة وأنهم تلقوا تدريبات على أعلى مستوى من قبل متخصصين في المجال.

يُذكر أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة قدم لوحة الجائزة للسيد عبد اللطيف أبو هاشم ممثلاً عن الوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأوقاف #عبد الهادي الأغا #عبد اللطيف أبو هاشم

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