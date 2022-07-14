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إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدرسة بمدينة غزة

14 يوليو 2022 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن إدارة مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى توظيف معلمين ومعلمات.

 التخصصات المطلوبة

1- معلم/ة  علوم عامة يجيد اللغة الإنجليزية للتدريس مادة (Sciences) .

2- معلم/ة  علوم عامة.

3- معلم/ة  تربية رياضية.

4- معلم/ة  موسيقى.

5- معلم/ة  تعليم أساسي.

6- معلمة رياض أطفال.

المؤهلات والمواصفات المطلوبة:

- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن سنتان في مجال التدريس.

- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.

- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).

- ذات شخصية فاعلة.

- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/7CXeEeVy6Cga7cby8

- ينتهي التسجيل  يوم الاحد الموافق 31/07/2022.

- سيتم التواصل مع المرشحين  للوظيفة لإجراء المقابلة .

- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول

- للاستفسار من خلال الأرقام التالية

1-  تلفون:082835219 

2- جوال :0595552084 

3- جوال:0595552086 

4- جوال:0595552093

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