مطلوب معلمين ومعلمات للعمل في مدرسة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة مدرسة كلية غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى توظيف معلمين ومعلمات.
التخصصات المطلوبة
1- معلم/ة علوم عامة يجيد اللغة الإنجليزية للتدريس مادة (Sciences) .
2- معلم/ة علوم عامة.
3- معلم/ة تربية رياضية.
4- معلم/ة موسيقى.
5- معلم/ة تعليم أساسي.
6- معلمة رياض أطفال.
المؤهلات والمواصفات المطلوبة:
- درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى وخبرة لا تقل عن سنتان في مجال التدريس.
- التحلّي بمهارات قيادية وإشراقية.
- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.
- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.
- إجادة برامج معالجة النصوص(Microsoft Office).
- ذات شخصية فاعلة.
- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة وتنطبق عليه/ها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/7CXeEeVy6Cga7cby8
- ينتهي التسجيل يوم الاحد الموافق 31/07/2022.
- سيتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لإجراء المقابلة .
- العنوان: غزة - شارع الجلاء - مقابل محطة البربري للبترول
- للاستفسار من خلال الأرقام التالية
1- تلفون:082835219
2- جوال :0595552084
3- جوال:0595552086
4- جوال:0595552093