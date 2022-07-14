حفظن القرآن الكريم.. الأوقاف تُكرم الشقيقات لينا ويمامة ودينا سلمان

كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ثلاث شقيقات من عائلة صبيح (سلمان) في محافظة شمال غزة، وذلك بعد إتمامهن حفظ القرآن الكريم كاملاً.

وجاء التكريم خلال زيارة نفذتها الوزارة لديوان العائلة، بحضور وكيلها د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أنور أبو شاويش، ومدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان، ولفيف من الموظفين.

وأكد الأغا أن حفظ القرآن الكريم والالتزام بتعاليمه يمثل مشروعاً استراتيجياً للأوقاف، لما فيه الأثر الطيب والبركة في حياة المسلم.

وقال إن الأمة الإسلامية لن تستعيد عزتها وكرامتها إلا إذا تمسكت بكتاب ربنا وسنة نبيه، مشيداً بجهود العائلة في تربية أبنائهم على موائد القرآن الكريم.

ودعا الأغا الأهالي إلى غرس حب القرآن حفظاً وتلاوةً وتدبراً في نفوس أبنائهم ليكون منهجاً ودليلاً في حياتنا، لافتاً بأن مراكز التحفيظ منتشرة في جميع المحافظات بهدف تخريج جيل قرآني يحظى بشرف ومكانة القرآن الكريم.

وعبر عن فخر شعبنا بعائلة سلمان التي تخلقت بخلق القرآن الكريم.

يشار أن الحافظات الشقيقات هن: لينا ياسين سلمان 15 عاماً، ويمامة ياسين سلمان 14 عاماً، ودينا ياسين سلمان 10 أعوام.

المصدر / فلسطين أون لاين