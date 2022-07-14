السبت.. أهالي المعتقلين السياسيين يدعون للتضامن مع أبنائهم وسط رام الله

أطلق أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الخميس، دعوة للمشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، السبت المقبل.

وبين الأهالي أن الوقفة ستنظم يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوام المنارة وسط رام الله.

وأكدوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في زنازين أجهزة أمن السلطة، ومسلخ أريحا.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية بحق المواطنين، والتي طالت عدداً من الأسرى المحررين والنشطاء والشخصيات الوطنية، متجاهلة المناشدات العائلية والحقوقية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين