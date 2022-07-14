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الفصائل الفلسطينية بلبنان تؤكد رفض زيارة بايدن والمشاريع الأمريكية

14 يوليو 2022 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
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الفصائل الفلسطينية في لبنان ترفض زيارة بايدن (صورة أرشيفية)

أكدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في شمال لبنان، رفضها المطلق لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة، التي "تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولاسيما حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم".

وشددت الفصائل، في بيان مشترك، اليوم الخميس، على "رفض المشاريع الأمريكية في المنطقة، التي تعمل على دمج الكيان الصهيوني عن طريق الاقتصاد والأمن ونسج تحالفات عسكرية مع عدد من الدول العربية".

وقالت: إن "هذه الزيارة لن تعطي شرعية للاحتلال، الذي بات يترنح ويقترب أكثر نحو نهايته، بعزيمة مقاومتنا وإرادة واحتضان شعبنا لخيار المقاومة بأشكالها كافة، وسيبقى الكيان جسماً غريباً تنبذه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم"، وفق البيان.

ورأى البيان، أن "الوحدة والمقاومة هما الخياران الاستراتيجيان اللذان يبصر شعبنا الفلسطيني من خلالهما يوم عودته إلى كامل التراب الفلسطيني، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".

ودعت "القوى" جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى "علان رفضها لهذه الزيارة عبر المشاركة في الفعاليات الرافضة لها.

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إلى "تل أبيب"، لتكون أولى محطاته في جولته التي تمتد لأيام، والتي من المقرر أن تشمل أيضًا الأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لبايدن إلى الشرق الأوسط، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى 17 تموز/يوليو الجاري

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #الفصائل الفلسطينية #بايدن

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